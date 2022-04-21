В оккупированные районы Харьковщины не пускают украинских волонтеров, им угрожает расстрел

13:32 21 апреля Киев, Украина

Российские военные полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты в Харьковской области, запрещают эвакуацию и не допускают туда волонтеров.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.



Отмечается, что на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен только на территорию России.



Кроме этого, кафиры полностью запретили доставлять гуманитарные грузы с контролируемой Украиной территории.



«Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь – расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из СМТ Шевченко», – отметили в разведке.



Также в районе отсутствует мобильная связь. К тому же многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – проходят.