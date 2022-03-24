В Офисе Президента рассказали о законопроекте по КСУ

15:07 31 октября Киев, Украина

Сегодня пресс-служба Офиса президента выложила в сеть комментарий представителя президента в КСУ Федора Вениславского по поводу выдвинутого Президентом законопроекта «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». По мнению Вениславского, данный законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

Вениславский отметил, что, в условиях реального конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КСУ и о предотвращении коррупции, Конституционный Суд 27 октября принял решение о неконституционности антикоррупционного законодательства. В связи с возникшей существенной угрозой национальной безопасности Украины Глава государства инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного Суда.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения N 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", - подчеркнул представитель Президента в КС.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", - отметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде.

По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного Президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Напомним, в Украине разгорелся политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина, в результате чего в Раду был подан срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.