В Офисе Президента рассказали детали переговоров Зеленского и Байдена

В преддверии встречи глав США и России, состоялся телефонный разговор лидера США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили Крымскую платформу, ситуацию на Донбассе и украинские реформы.
Кроме того Байден пригласил Зеленского посетить США в июле, сообщает пресс центр Офиса президента.
Как отмечается, Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране.
Лидеры стран обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации.
Зеленский рассказал Байдену о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины продолжает наблюдаться высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения, подчеркнув, что "так называемый отвод российских войск является лишь имитацией".
Со своей стороны президент США отметил важность обсуждения с Президентом Украины региональных рисков в сфере безопасности как раз накануне важных мероприятий по вопросам переговорных форматов по вопросам безопасности.
Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.
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