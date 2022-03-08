В Офисе Президента рассказали детали переговоров Зеленского и Байдена

06:47 08 Июнь Киев, Украина

В преддверии встречи глав США и России, состоялся телефонный разговор лидера США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили Крымскую платформу, ситуацию на Донбассе и украинские реформы.

Кроме того Байден пригласил Зеленского посетить США в июле, сообщает пресс центр Офиса президента.

"Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране.

"Также президент Соединенных Штатов подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня" - сообщает ОП со ссылкой на Андрея Ермака.

Лидеры стран обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации.



Зеленский рассказал Байдену о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины продолжает наблюдаться высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения, подчеркнув, что "так называемый отвод российских войск является лишь имитацией".



Со своей стороны президент США отметил важность обсуждения с Президентом Украины региональных рисков в сфере безопасности как раз накануне важных мероприятий по вопросам переговорных форматов по вопросам безопасности.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - указывается в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.