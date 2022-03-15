В Офисе Президента прокомментировали итоги встречи Байдена и Путина

07:25 17 июня Киев, Украина

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стороны не пришли к серьезным договоренностям. Переговоры носили "ознакомительный характер".

По словам Подоляка, саммит не привел к большим договоренностям и серьезным решениям, а совместное заявление двух лидеров по стратегической стабильности свидетельствует о продолжении диалога между США и РФ по контролю за ядерными вооружениями и недопущения рисков ядерной войны.

Как считает советник, Байдену "в полной мере удалось реализовать все свои намерения и донести свои ключевые послания", тогда как Путин выглядел "несколько растерянно и смущенно".

"Это вполне может указывать на отсутствие в обсуждаемой повестке интересов Российской Федерации", - поделился мнением Подоляк.

Напомним, накануне в Женеве состоялась встреча американского и российского лидеров, по итогам которой Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции.