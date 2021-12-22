В ОБСЕ дали России рекомендации из-за военной активности

07:04 15 Апрель Киев, Украина

Отказ Российской Федерации от конструктивного диалога не способствует усилиям по деэскалации, на этом фоне страны Евросоюза сделали заявление, содержащее рекомендации для РФ.





В соответствии с



• Российской Федерации предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;

• Российской Федерации обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;

• Российской Федерации добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года.

• продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;

• чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах. По запросу Украины в соответствии с Венским документом 2011 года в ОБСЕ было созвано специальное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества для обсуждения военной активности России вдоль границы с Украиной. По его итогам, страны Европейского Союза опубликовали заявление.В соответствии с документом , Европейский Союз и его государства-члены рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности, в частности:• Российской Федерации предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;• Российской Федерации обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;• Российской Федерации добровольного обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года.• продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;• чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

Заявление с рекомендациями было сделано от имени всех 27 стран-членов ЕС. Кроме того, к нему присоединились еще 8 стран: Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

США в свою очередь также опубликовали заявление , подчеркнув в частности, что отказ России предоставить достаточную информацию о необычных военных передвижениях вблизи границы с Украиной и в оккупированном Россией Крыму несовместим с буквой и духом Венского документа, который был принят 57 государствами-участниками ОБСЕ, включая саму Россию.

“Украина не зря обеспокоена этой деятельностью. И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала свои силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины”, — отметили американские дипломаты.

Согласно имеющейся у США информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года.

“Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к украинской границе. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО... В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны”, — сообщили дипломаты.

Также США при ОБСЕ заявили, что Украина не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию такой реакции.