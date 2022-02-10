В ночь с 18 на 19 мая прошел первый полуфинал Евровидения -2021. Украина прошла в финал

06:49 19 Май Киев, Украина

Сегодня ночью стартовал первый полуфинал песенного конкурса Евровидение - 2021. Украинская группа "Go_A" вышла в финал, который пройдет 22 мая.

В нем приняли участие 16 команд, которые представляли: Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту.



Из них в финал прошли всего 10 стран: Украина, Бельгия, Швеция, Кипр, Литва, Россия, Мальта, Азербайджан, Израиль, Норвегия.



Украину представляла группа Go_A с песней Shum. Представители нашей страны выступили в полуфинале под 15 номером.



Первыми свое выступление показали одни из фаворитов - представители Литвы - группа The Roop с песней Discoteque. Россиянка Manizha ("Russian Woman") спела третьей, а завершила выступление певица из Мальты Destiny ("Je Me Casse"), которой букмекеры пророчили место в первой тройке.



Второй полуфинал Евровидения состоится 20 мая, а финал - 22 мая.



Напомним, песенный конкурс Евровидение в 2021 году принимают Нидерланды. Такое решение Европейский вещательный союз (EBU) принял после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе в 2019 году.



После отказа Армении участвовать в конкурсе и исключении Беларуси, общее число стран-участниц сократилось до 39.