В Непале проливные дожди вызвали оползни: погибли 10 человек, 21 пропал без вести

Недалеко от границы с Тибетским регионом Китая, в Барахбисе, в 100 км к востоку от Катманду, оползень унес жизни десяти человек, и 21 пропал без вести, сообщил правительственный чиновник Непала Мурари Васти.
По его словам, двое других погибли в результате оползня в Баглунге на северо-западе страны.
Спасатели рассказали, что оба оползня обрушились на деревни еще до рассвета, и люди не могли спастись.
Поиски пропавших без вести продолжаются.
В целом, в результате оползней и внезапных наводнений в сезон дождей в Непале с июня по сентябрь погибло 314 человека. По меньшей мере 111 человек пропали без вести и 160 получили ранения.
По его словам, двое других погибли в результате оползня в Баглунге на северо-западе страны.
Спасатели рассказали, что оба оползня обрушились на деревни еще до рассвета, и люди не могли спастись.
Поиски пропавших без вести продолжаются.
В целом, в результате оползней и внезапных наводнений в сезон дождей в Непале с июня по сентябрь погибло 314 человека. По меньшей мере 111 человек пропали без вести и 160 получили ранения.
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