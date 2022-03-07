В НАТО нет консенсуса по поводу предоставления Украине ПДЧ

На саммите НАТО
, который пройдет в июне, не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ)
, поскольку нет общего согласия по этому вопросу.
Об этом в понедельник, 7 июня, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
"НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - сказал он.
Вместе с тем, в заявлении по итогам саммита НАТО подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в Альянсе.
"Официальный ответ - это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", - сказал Джоанэ.
Он призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример своей страны - Румынии.
"В начале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашения в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО", - рассказал он.
"Держите курс, проводите реформы, работайте на свою цель", - добавил он.
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