В НАТО нет консенсуса по поводу предоставления Украине ПДЧ

17:55 07 Июнь Киев, Украина

На саммите НАТО , который пройдет в июне, не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) , поскольку нет общего согласия по этому вопросу.

Об этом в понедельник, 7 июня, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - сказал он.

Вместе с тем, в заявлении по итогам саммита НАТО подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в Альянсе.

"Официальный ответ - это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", - сказал Джоанэ.

Он призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример своей страны - Румынии.

"В начале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашения в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО", - рассказал он.