В Нафтогазе сменили Коболева на Витренко

16:16 28 Апрель Киев, Украина

Во время сегодняшнего заседания общего собрания акционеров компании Нафтогаз Украины, был сменен глава компании. Андрея Коболева заменили на Юрия Витренко.
 
 
Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На заседании был рассмотрен отчет о деятельности компании за 2020 год, в котором она получила 19 млрд грн убытка. При этом финплан компании предполагал 11,5 млрд прибыли, отмечают в Кабмине.

"По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК Нафтогаз Украины в 2020 году признана неудовлетворительной", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Набсовета НАК, представителей государства в наблюдательном совете компании, а также председателя правления Андрея Коболева.

"Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей", - сказано в сообщении.

Также принято решение о назначении с 29 апреля главой компании Юрия Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
"Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - сообщили в Кабмине.
Временным исполняющим обязанности министра энергетики вместо Витренко был назначен его заместитель Юрий Бойко.