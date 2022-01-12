В Нафтогазе сменили Коболева на Витренко

Во время сегодняшнего заседания общего собрания акционеров компании Нафтогаз Украины, был сменен глава компании. Андрея Коболева заменили на Юрия Витренко.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На заседании был рассмотрен отчет о деятельности компании за 2020 год, в котором она получила 19 млрд грн убытка. При этом финплан компании предполагал 11,5 млрд прибыли, отмечают в Кабмине.
"По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК Нафтогаз Украины в 2020 году признана неудовлетворительной", - говорится в сообщении.
Таким образом, с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Набсовета НАК, представителей государства в наблюдательном совете компании, а также председателя правления Андрея Коболева.
"Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей", - сказано в сообщении.
Также принято решение о назначении с 29 апреля главой компании Юрия Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
На заседании был рассмотрен отчет о деятельности компании за 2020 год, в котором она получила 19 млрд грн убытка. При этом финплан компании предполагал 11,5 млрд прибыли, отмечают в Кабмине.
"По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК Нафтогаз Украины в 2020 году признана неудовлетворительной", - говорится в сообщении.
Таким образом, с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов Набсовета НАК, представителей государства в наблюдательном совете компании, а также председателя правления Андрея Коболева.
"Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей", - сказано в сообщении.
Также принято решение о назначении с 29 апреля главой компании Юрия Витренко, который ранее занимал должность исполнительного директора НАК.
Временным исполняющим обязанности министра энергетики вместо Витренко был назначен его заместитель Юрий Бойко.
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