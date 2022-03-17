В Нацбанке предупредили о новых схемах мошенничества

Самым распространенным видом обмана является телефонное мошенничество, злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, украинцам необходимо быть начеку и придерживаться простых правил, чтобы не стать жертвами аферистов.
Об этом рассказали представители пресс-службы НБУ на своей странице в Facebook.
В регуляторе подчеркнули, что чаще всего злоумышленники добиваются, чтобы им перечислили деньги или передали данные банковской карты.
Существуют несколько схем обмана граждан. Например, выигрыш авто. Потенциальной "жертве" приходит SMS–сообщение о победе. Если "победитель" перезванивает по указанному телефону, ему предлагают оплатить налог в размере 1% от стоимости приза. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт с информацией об "акции" и отзывами предыдущих победителей.
В Нацбанке призвали не верить в "чудесный выигрыш" и придерживаться в общении со злоумышленниками следующих правил:
- завершить разговор, а также игнорировать подобные SMS;
- никому не переводить средства и не сообщать персональные данные или реквизиты карточек;
- стоит помнить, что налоги не перечисляет получатель выигрыша, оплату всегда осуществляет оператор акции.
Кроме того в центробанке посоветовали не медлить и обращаться в киберполицию тем, кто все же попался на уловки мошенников.
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