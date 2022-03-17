В Нацбанке предупредили о новых схемах мошенничества

08:29 21 октября Киев, Украина

Самым распространенным видом обмана является телефонное мошенничество, злоумышленники постоянно придумывают новые схемы, украинцам необходимо быть начеку и придерживаться простых правил, чтобы не стать жертвами аферистов.

Об этом рассказали представители пресс-службы НБУ на своей странице в Facebook.



В регуляторе подчеркнули, что чаще всего злоумышленники добиваются, чтобы им перечислили деньги или передали данные банковской карты.





Существуют несколько схем обмана граждан. Например, выигрыш авто. Потенциальной "жертве" приходит SMS–сообщение о победе. Если "победитель" перезванивает по указанному телефону, ему предлагают оплатить налог в размере 1% от стоимости приза. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт с информацией об "акции" и отзывами предыдущих победителей.

Нацбанке призвали не верить в "чудесный выигрыш" и придерживаться в общении со злоумышленниками следующих правил:

завершить разговор, а также игнорировать подобные SMS;

никому не переводить средства и не сообщать персональные данные или реквизиты карточек;

стоит помнить, что налоги не перечисляет получатель выигрыша, оплату всегда осуществляет оператор акции.

Кроме того в центробанке посоветовали не медлить и обращаться в киберполицию тем, кто все же попался на уловки мошенников.







