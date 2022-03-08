В МВД рассказали о новых правилах въезда в Украину

20:03 08 Июнь Киев, Украина

Чтобы избежать двухнедельной самоизоляции, иностранцы и лица без гражданства обязаны предоставить определенные документы.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба МВД

Иностранцы или лица без гражданства (в том числе с видом на жительство в Украине), чтобы не уходить на самоизоляцию, должны иметь один из таких документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;

подтверждение о полной иммунизации от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ (на английском языке или с переводом на английский).

Иностранцы и люди без гражданства смогут пересечь границу Украины, если у них также будет страховой полис (свидетельство, сертификат), который покрывает расходы на лечение COVID-19 и обсервацию, который действует все время пребывания в Украине.



Без теста и документа о вакцинации и/или страхового полиса в Украину не пустят, уточнили в МВД. Детям до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не нужны.



Кабинет министров своим постановлением от 2 июня смягчил карантин в Украине. Теперь разрешено проводить массовые мероприятия, спортивные мероприятия при заполненности двух третей мест, кафе и рестораны могут работать круглосуточно и так далее.