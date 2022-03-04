В Минздраве разрешили частным клиникам начать вакцинацию от коронавируса

16:50 04 Июнь Киев, Украина

Чтобы ускорить процесс иммунизации украинцев от коронавируса , к вакцинации привлекут больше медицинских учреждений. Минздрав разрешил коммунальным и частным клиникам начать вакцинацию от COVID - для этого они должны создать мобильную бригаду или пункт прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 4 июня.