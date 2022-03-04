В Минздраве разрешили частным клиникам начать вакцинацию от коронавируса

Чтобы ускорить процесс иммунизации украинцев от коронавируса, к вакцинации привлекут больше медицинских учреждений. Минздрав разрешил коммунальным и частным клиникам начать вакцинацию от COVID - для этого они должны создать мобильную бригаду или пункт прививки.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в пятницу, 4 июня.
Для этого медучреждение должно обратиться с официальным запросом в подразделение по здравоохранению ОГА, указав лиц, ответственных за запись, учет остатков вакцин, актуальные телефоны регистратуры.
После этого департамент ОГА обращается в Минздрав для включения медучреждения в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19.
В случае негативного решения местного департамента здравоохранения медучреждение может напрямую обратиться в Минздрав для дополнительных консультаций.
Департаменты здравоохранения подают в Минздрав списки поставщиков услуг, задействованных в вакцинации, ежемесячно в период с 25-го до 30-го числа. Минздрав верифицирует данные и обновляет перечень таких медучреждений.
В вакцинации от COVID-19 могут принять участие все поставщики медицинских услуг - учреждения здравоохранения всех форм собственности и физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения.
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