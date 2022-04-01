В МОЗ рассказали, когда Украина начнет производство COVID-вакцин

16:38 05 июля Киев, Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оцени сроки для начала производства вакцин от коронавируса в Украине.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации", - отметил он.

По его словам, самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, такой как CoronaVac или Comirnaty (Pfizer), поскольку тут технологический цикл является относительно простым.

"До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий", - отметил Кузин.

В то же время существует проблема с требованием о преквалификации ВОЗ, которое относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна производиться. На сегодня украинские компании, которые никогда не работали на экспорт, не имеют такой преквалификации.