В Москве предложили очную встречу в Минске для следующей встречи ТКГ

Предложение России похоже на шутку или издевательство. Представитель РФ в ТКЦ Борис Грызлов выдвинул в качестве места для переговоров ТКГ белорусскую столицу. В Киеве удивились и отказались.
Об этом в среду, 21 июля, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в Facebook.
По его словам, следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.
"Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика", - сообщил Гармаш, добавив, что он приступит к исполнению обязанностей с 1 августа.
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