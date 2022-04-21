В Москве предложили очную встречу в Минске для следующей встречи ТКГ

20:42 21 июля Киев, Украина

Предложение России похоже на шутку или издевательство. Представитель РФ в ТКЦ Борис Грызлов выдвинул в качестве места для переговоров ТКГ белорусскую столицу. В Киеве удивились и отказались.
 
Об этом в среду, 21 июля, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в Facebook.
"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ", - написал Гармаш.
По его словам, следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

"Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика", - сообщил Гармаш, добавив, что он приступит к исполнению обязанностей с 1 августа.