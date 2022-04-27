В Минздраве сообщили о сроках введения жесткого карантина

09:56 28 ноября Киев, Украина

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине создалась ситуация, когда может понадобиться введение более жестких карантинных мер, вплоть до объявления локдауна, то есть полной изоляции. В какой момент это может произойти, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, на следующей неделе, с 30 ноября, локдаун в Украине точно не будет вводиться.

"На следующей неделе точно никто не буде его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", - отметил Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет немного меньше 50%.

Отметим, и в Офисе Президента, и в Кабмине единогласны в том, что решение о том, вводить локдаун или нет примут после анализа трех выходных на карантине.

В любом случае, о введении жесткого карантина предупредят не позднее, чем за неделю.

В Кабмине допускают введение локдауна на зимние праздники.