В Минздраве рассказали о составе ковид-вакцин

16:22 13 Апрель Киев, Украина

Минздрав обнародовал полный состав ковид-вакцин, используемых на территории Украины. За более подробной информацией о влиянии на организм той или иной составляющей, стоит обратиться к семейному врачу.

Об этом пресс-служба МОЗ сообщила во вторник, 13 апреля.



Отмечается, что состав нужно знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.



"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу", - объясняют в министерстве.



Сейчас в Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.



Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. Однако вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

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