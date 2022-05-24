В Минздраве подвели итоги пилотного проекта по трансплантациям

15:14 21 декабря Киев, Украина

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко рассказал об успехах пилотного проекта трансплантаций в Украине.

"Прежде всего хочу отметить, что сегодня, 21 декабря, ровно год, как были приняты последние изменения в закон Украины о применении трансплантаций анатомических материалов человека... Если говорить по показателям, которые мы получили, и здесь речь идет о собственном проведены трансплантаций, то за год было проведено 7 трансплантаций сердца, 19 трансплантаций печени, 91 трансплантация почки. Также было проведено 138 трансплантаций костного мозга, из них было также проведено 4 неродственные - аллогенные, 10 гапло и 8 родственные. Остальные - это были аутологичные трансплантации костного мозга", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что реализация изменений в системе трансплантаций проходила по пилотному проекту, который предусматривал выплаты Минздрава за проведение трансплантаций.

"В начале пилотного проекта в перечень заведений входило 12 заведений, на данный момент мы имеем уже 24 заведения, а также получили заявки от еще 14 учреждений здравоохранения о включении в данный пилотный проект... Когда мы говорим о перспективах нашего пилотного проекта, то конечно надо говорить о финансировании", - сказал чиновник.

Так, он поблагодарил за поддержку бюджетного запроса относительно пилотного проекта на 2021 год.