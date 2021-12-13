В Минске задержаны российские боевики "Вагнера"

17:21 29 Июль Киев, Украина

Госинформагентство Беларуси сообщило, что спецназ КГБ при поддержке ОМОНа провел операцию по задержанию 33-х российских наемников из ЧВК "Вагнер".





Как рассказали в Комитет госбезопасности Республики Беларусь, была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев под Минском.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

В ночь на 29 июля, были задержаны 32 боевика российской частной военной компании Вагнера. Еще одного обнаружили и задержали на юге страны.

Что известно о задержанных

Идентифицированы все 33 задержанных с именами и датами рождения. Некоторые из них были внесены в черный список Центра исследований признаков преступлений против нацбезопасности Украины, как российские наемники еще в 2017 году.



/>ЧВК Вагнера,по сведениям украинских и зарубежных СМИ, а также иностранных властей, в том числа американских, действовала и вероятно действует в Украине с 2014 года, в Сирии, Ливии, Судане и других странах. Их деятельность породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц.



