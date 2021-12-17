В Минобразования назвали дату начала обучения в вузах

18:51 04 Август Киев, Украина





Сергей Шкарлет, и.о. министра образования и науки Украины, назвал две даты начала образовательного процесса, с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября – для первокурсников бакалавриата и магистратуры. Занятия в высших учебных заведениях Украины начнутся в соответствии с тем, как распределят страну на четыре зоны. Если регион попадет в "красную" зону, вуз не сможет работать.Сергей Шкарлет, и.о. министра образования и науки Украины, назвал две даты начала образовательного процесса, с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября – для первокурсников бакалавриата и магистратуры.

"Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры", – сказал Шкарлет.

Глава Минобразования подчеркнул, что вуз сам может принять решение о начале учебного процесса с любой даты.



Он добавил, что образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением госкомиссии ТЭБ и ЧС о распределении страны на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне, учебный процесс проводиться не может.



Шкарлет также сообщил, что поступающие уже создали около 90 000 электронных кабинетов для вступления в бакалавриат и примерно 20 000 электронных кабинетов для поступления на магистратуру.