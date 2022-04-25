В Министерстве образования займутся качеством школьных учебников

06:55 26 ноября Киев, Украина

Критика в социальных сетях современных школьных учебников подтолкнула МОН Украины пересмотреть уровень экспертной оценки в отношении учебных изданий.



Об этом сообщили в пресс-центре МОН.



В частности, в министерстве планируют усовершенствовать нормативную базу о конкурсе среди авторов и качестве обучения экспертов, которые отбирают учебники.



Также предлагают повысить уровень ответственности издательств, которые за средства государственного бюджета публикуют школьные пособия.



В министерстве отметили, что критическая ситуация со школьными учебниками возникла из-за того, что авторы и издательства физически не успевают качественно их подготовить и отредактировать.



К тому же учебники в Украине внедряют в школьной практике без надлежащей апробации. Во время проверки материалов часть учебника может быть уже в верстке, а часть ㅡ еще в виде рукописи.



Учителя, в свою очередь, должны выбирать из десятка учебников с одним названием в сжатые сроки и часто лишь по частям готовых текстов.

"В свое время коллегия МОН пошла навстречу просьбе издательств и снизила нижнюю границу выбора учебников учителями с 20000 до 10000. С одной стороны, это дало возможность учесть большинство предложений учителей, но с другой - заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников", ㅡ отметили в МОН.



Некоторые издательства, которые за государственный счет выдают школьные учебники, также недобросовестно выполняли свои обязательства. В министерстве говорят, что из-за экономии на профессиональных редакторах и срочность, они публикуют некачественно вычитанные учебники.



"Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников", ㅡ отметили в МОН.