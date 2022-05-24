В Минцифры пообещали уже осенью запустить онлайн-прописку по всей стране

10:29 20 августа Киев, Украина

Приложение Дія прочно входит в пользование у всех граждан Украины, которые мало-мальски знакомы с интернетом. Как заявил сегодня, 20 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в приложении наибольшим спросом пользуется услуга смены места регистрации, которая пока доступна в тестовом режиме в нескольких городах, однако осенью будет запущена по всей стране.

Федоров говорит, что услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - сказал Федоров.

По словам министра, на данный момент каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблений. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - пояснил Федоров.

Напомним, что в Дії уже больше 6 млн пользователей. В приложении наблюдается системный рост активных дневных/недельных сеансов, добавили в министерстве.