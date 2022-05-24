В Минцифры пообещали уже осенью запустить онлайн-прописку по всей стране

Приложение Дія прочно входит в пользование у всех граждан Украины, которые мало-мальски знакомы с интернетом. Как заявил сегодня, 20 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в приложении наибольшим спросом пользуется услуга смены места регистрации, которая пока доступна в тестовом режиме в нескольких городах, однако осенью будет запущена по всей стране.
Федоров говорит, что услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.
По словам министра, на данный момент каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.
Напомним, что в Дії уже больше 6 млн пользователей. В приложении наблюдается системный рост активных дневных/недельных сеансов, добавили в министерстве.
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