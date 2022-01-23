В МИД Украины обеспокоены наступлением РФ со стороны Азовского моря

08:50 06 Май Киев, Украина

Кремль под прикрытием военных учений проводит в акватории Азовского моря наступательную операцию на Украину.
 
Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN, обнародованном в ночь на четверг, 6 мая.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - сообщил министр.

Кулеба назвал так называемые военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.
"По крайней мере, на данный момент в Москве признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства.