В МИД Украины обеспокоены наступлением РФ со стороны Азовского моря

Кремль под прикрытием военных учений проводит в акватории Азовского моря наступательную операцию на Украину.

"По крайней мере, на данный момент в Москве признали, что это они, но утверждают, что просто проводят учения. Но даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины", - отметил глава внешнеполитического ведомства.