В МИД Украины обеспокоены наступлением РФ со стороны Азовского моря

Кремль под прикрытием военных учений проводит в акватории Азовского моря наступательную операцию на Украину.
Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN, обнародованном в ночь на четверг, 6 мая.
"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - сообщил министр.
Кулеба назвал так называемые военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.
"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и разрушает торговые пути", - сообщил министр.
Кулеба назвал так называемые военные учения РФ отработкой возможных действий против Украины.
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