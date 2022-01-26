В Мексике отрезали голову журналисту

В штате Веракрус, Мексика, найден мертвым журналист газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригес, который вел криминальную хронику. Его тело обнаружили без головы возле железнодорожных путей.

"Издательская семья оплакивает ценную потерю нашего коллеги и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит сегодня днем в Тезонапе", - указано в сообщении.

По данным пользователей соцсети, тело репортера без головы нашли рядом с его мотоциклом.

Как сообщила организация Журналисты без границ (RSF), Родригес стал четвертым представителем СМИ, убитым в Мексике в этом году.

Напомним, в январе на границе двух мексиканских штатов обнаружили тело ведущего и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса с огнестрельными ранениями.