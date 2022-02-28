В Кыргызстане горит захваченный парламент

В столице Кыргызстана - Бишкеке, со вчерашнего дня не утихают многотысячные акции протеста, в которых, по словам организаторов, участвуют представители и сторонники 11 политических партий из 16, участвовавших в парламентских выборах.
Сегодня же в здании парламента Кыргызстана, которое захватили митингующие, возник пожар. Об этом сообщил паблик Sputnik Кыргызстан.
Отмечается, что огонь распространился из кабинета на четвертом этаже здания и вскоре перекинулся на другие этажи.
По данным агентства 24.kg, на место прибыли три пожарных расчета. Огонь помогают тушить сами митингующие, которые задействованы снаружи, а пожарные - внутри здания. При этом тушение возгорания затрудняется сильным ветром.
В то же время о причине пожара не сообщается.
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