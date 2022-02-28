В Кыргызстане горит захваченный парламент

05:48 06 Октябрь Киев, Украина

В столице Кыргызстана - Бишкеке , со вчерашнего дня не утихают многотысячные акции протеста , в которых, по словам организаторов, участвуют представители и сторонники 11 политических партий из 16, участвовавших в парламентских выборах.



Сегодня же в здании парламента Кыргызстана, которое захватили митингующие, возник пожар. Об этом сообщил паблик Sputnik Кыргызстан.



Отмечается, что огонь распространился из кабинета на четвертом этаже здания и вскоре перекинулся на другие этажи.



По данным агентства 24.kg, на место прибыли три пожарных расчета. Огонь помогают тушить сами митингующие, которые задействованы снаружи, а пожарные - внутри здания. При этом тушение возгорания затрудняется сильным ветром.



В то же время о причине пожара не сообщается.





