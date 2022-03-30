В КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей

07:32 05 ноября Киев, Украина

В отделе коммуникаций КСУ сообщили, что заявление 226 народных депутатов было зарегистрировано Секретариатом Конституционного Суда.

В заявлении нардепы призывают 11 судей КСУ подать в отставку из-за скандального решения об отмене антикоррупционной реформы. КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и электронное декларирование.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

«4 ноября 2020 года глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате КСУ документ зарегистрирован и принят к рассмотрению», — говорится в сообщении.

Отметим, призыв касается судей: Тупицкого Александра Николаевича, Городовенко Виктора Валентиновича, Завгородней Ирины Николаевны, Касминина Александра Владимировича, Кривенко Виктора Васильевича, Литвинова Александра Николаевича, Мойсыка Владимира Романовича, Саса Сергея Владимировича, Слиденко Игоря Дмитриевича, Филюка Петра Тодосьевича и Юровской Галины Валентиновны.