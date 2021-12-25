В Крымскотатарском ресурсном центре рассказали о нарушениях прав человека в Крыму

С начала текущего года в оккупированном Крыму российские силовики провели 146 задержаний, 126 из них - в отношении крымских татар.
О нарушениях прав человека на полуострове рассказывает Крымскотатарский ресурсный центр.
Отмечается, что за первые три месяца текущего года были зафиксированы 45 арестов, из которых 10 - новые аресты, 16 - продление срока содержания под стражей, 19 - приговоры.
Кроме того, зафиксированы 113 случаев нарушения права на справедливый суд и 51 - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.
Также речь идет о 33 случая незаконного этапирования политзаключенных с территории полуострова в Российскую Федерацию.
В отчете КРЦ сообщается о 44 фактах ненадлежащих условий содержания в СИЗО и тюрьмах, а также нарушения прав политзаключенных.
Кроме того, правозащитники проинформировали, что с начала года ими зафиксированы 11 фактов военных учений и призывов на военную службу в российской армии, а также 13 случаев нарушения экологии полуострова.
Как сообщалось, по состоянию на конец марта 114 человек в Крыму лишены оккупантами свободы в рамках политически или религиозно мотивированного уголовного преследования.
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