В Крым можно попасть только по первой линии родства

Крымчане оказались заложниками оккупационной политики России. Согласно российскому законодательству, лишь ближайшие родственники могут безпрепятственно въезжать на территорию полуострова.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По словам Денисовой, с начала года она получила более 400 обращений по Крыму. Большинство людей жаловались на работу российских пограничников и таможенников.
Согласно правилам российского правительства, граждане Украины, которые не прописаны в Крыму, могут попасть на полуостров, только если там живут их жена или муж, родители, дети, усыновленные или усыновители, опекуны или попечители.
Также существуют ограничения и на выезд с территории полуострова: за время пандемии выехать из Крыма можно только один раз. Исключение действует только для тех крымчан, у которых на территории материковой Украины живут близкие родственники. В таком случае граждане могут многократно выезжать из Крыма.
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