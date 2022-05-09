В Красногоровке тяжело ранен местный житель

19:51 05 августа Киев, Украина

Сегодня в районе полудня в оккупированной российскими боевиками Красногоровке был тяжело ранен местный житель, также оккупанты обстреляли жилое пятиэтажное здание.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг совершил обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра.

В направлении населенного пункта Пивденне оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье, российские наемники применили станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открыл огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также совершил обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско - оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г.р., повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ".