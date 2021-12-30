В Конго продолжают убивать мирное население

11:14 23 Август Киев, Украина

Операции против мирных жителей в Конго продолжаются. Активные действия осуществляют террористы-исламисты из «Альянса демократических сил». С 2019 года по данным официальных источников от их деятельности погибло свыше 1000 мирных жителей.

Боевики из террористической группировки «Альянс демократических сил» (АДС) убили по меньшей мере 13 мирных жителей двух деревень на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечено, что 21 июля исламисты напали на села Кинзики-Матиба и Викена, расположенные в 10 километрах к востоку от города Оича в провинции Северное Киву.

После почти четырехмесячного перерыва боевики возобновили 13 августа активные действия в районе города Оича, устроив на одном из них засаду в начале рабочего дня. Погибли четверо мирных жителей. Сейчас боевики начали атаковать деревни. С начала 2019 исламисты из АДС убили более 1000 мирных жителей. В конце прошлого года армия Конго начала против них крупномасштабную операцию, вызвав ожесточенную реакцию боевиков против гражданского населения.