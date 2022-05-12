В Киеве женщина умерла от COVID после прививки первой дозой Moderna

09:03 11 августа Киев, Украина

Спустя несколько дней после получения первой дозы COVID-вакцины американской компании Moderna, 50-летняя киевлянка попала в больницу c коронавирусом, где впоследствии скончалась.

Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.



По его словам, о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4.

"Именно в реанимацию этой больницы 50-летняя пациентка попала спустя несколько дней после вакцинации . Как стало известно сейчас, 1 августа она прилетела в Украину из Турции, а уже 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna. Заболела 6 августа остро.", – говорится в сообщении.

По его словам, сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.

При этом, 7 августа ее состояние несколько ухудшилось, появилась рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость, а с 8 августа у нее наблюдалась вялость.

"9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение в крайне тяжелом состоянии... Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия", - добавил Кравченко.

По словам Кравченко, этот случай вызывает несколько вопросов. И первый из них – как проводить расследование этого случая в ситуации, когда препарат Moderna в Украине не зарегистрирован.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема – как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", – отметил Кравченко.

Он предположил, что погибшая женщина могла быть провакцинирована в продромальный период - на начальном этапе болезни. Но это просто невозможно – ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.