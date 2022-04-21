В Киеве выявили шесть COVID-пациентов со штаммом "Дельта"

11:17 22 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева. В Киеве впервые обнаружен коронавирус штамма Дельта . Первичное тестирование выявило 6 COVID-пациентов, заболевшие разного возраста – от 21 до 73 лет.Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева.

"В Александровской больнице г. Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта". Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.



По ее словам, сейчас украинские медики знают о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразности), более коротким инкубационным периодом и более агрессивным течением болезни.

"Вакцинация. Это то слово, которое должно стать для каждого, кто сейчас читает этот текст, самым важным, пока вы не получите прививку. Прекращайте находить отговорки – "нет времени", "не хочу эту вакцину, хочу другую"... Ни одно важное дело не стоит жизни. Каждая вакцина, которая зарегистрирована в Украине, с большой вероятностью защитит вас от смерти. Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что Вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей!" - подчеркнула Гинзбург.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.



Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который сейчас обнаружили в 111 странах.