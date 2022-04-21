В Киеве выявили шесть COVID-пациентов со штаммом "Дельта"

В Киеве впервые обнаружен коронавирус штамма Дельта. Первичное тестирование выявило 6 COVID-пациентов, заболевшие разного возраста – от 21 до 73 лет.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Киева.
Отмечается, что сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины. Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых обнаружена "Дельта", разного возраста – от 21 до 73 лет.
По ее словам, сейчас украинские медики знают о штамме "Дельта" больше не из практики, а из опыта иностранных коллег, с которыми постоянно общаются столичные врачи. "Дельта" отличается высоким уровнем контагиозности (заразности), более коротким инкубационным периодом и более агрессивным течением болезни.
14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.
Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который сейчас обнаружили в 111 странах.
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