В Киеве террорист угрожает взорвать БЦ "Леонардо"

13:44 03 Август Киев, Украина

Неизвестный злоумышленник зашел в отделение банка в БЦ "Леонардо" с рюкзаком, в котором якобы находится бомба.

3 августа в 12.00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие спецоперация "Гром"



Об этом сообщил замминисра МВД Антон Геращенко

Ввели в действие специальную полицейскую операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться. Полиция перекрыла проезд для транспорта и тротуары.

Граждан и гостей города просят изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, где находится БЦ "Леонардо" (рядом с театром Оперы и балета).









