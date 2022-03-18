В Киеве прошла презентация боевых дронов: выставка "Оружие и безопасность-2021"

08:47 20 июня Киев, Украина

На выставке "Оружие и безопасность-2021", прошедшей 15-18 июня в Киеве, были представлены макеты боевых дронов, которые разработали украинские инженеры. Такая техника впервые представлена в Украине и не имеет аналога.

Макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника представила компания ACE во главе с бывшим гендиректором ГП "Антонов" Александром Лосем и экс-руководителем Государственного космического агентства Владимиром Усовым. Над дроном работали 25 специалистов из украинской авиакосмической отрасли, в частности из ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич".

Беспилотник ACE ONE сконструирован по технологии малозаметности, повышающей выживаемость боевой техники. Он способен переносить во внутренних отсеках вооружение весом до 1 т. Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч. Управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников.

Также во время выставки представили макет украинского боевого беспилотника Сокол-300 от КБ "Луч". Первый опытный экземпляр дрона Сокол-300 планируется разработать до конца года, а поднять БПЛА в воздух могут в первом квартале 2022-го – но нужно госфинансирование, сообщили в КБ.

Главная особенность Сокола-300, по словам генконструктора Олега Коростелева, в том, что "он может работать вне метеоусловий": БПЛА будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволит "сканировать поверхность" независимо от метеоусловий. Соответствующая радиолокационная станция уже разработана.