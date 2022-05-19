В Киеве на два дня праздников приостановят вакцинацию

Сегодня на сайте Киевской администрации появилось предупреждение для киевлян о приостановке вакцинации. В связи с повсеместным проведением празднования Дня Независимости Центры вакцинации в Киеве приостановят свою работу 23 и 24 августа.
Мэрия предлагает киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше или с 25 августа.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше чем в Европе и мире.
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