В Киеве на два дня праздников приостановят вакцинацию

12:24 15 августа Киев, Украина

Сегодня на сайте Киевской администрации появилось предупреждение для киевлян о приостановке вакцинации. В связи с повсеместным проведением празднования Дня Независимости Центры вакцинации в Киеве приостановят свою работу 23 и 24 августа.

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", - говорится в сообщении.

Мэрия предлагает киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, привиться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше или с 25 августа.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше чем в Европе и мире.