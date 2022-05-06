В Киеве изготавливались елочные игрушки для России

Новогодние шары со звездами и логотипом «Армия России» изготавливались в сердце Украины – в Киеве. Фабрика елочных игрушек приняла массовый заказ на изготовление украшений от страны-агрессора.

Исполняющий обязанности председателя правления Павел Гукас заявил, что фабрика не может себе позволить отказаться от рынка России. Причина – якобы конкуренция с китайскими производителями. Часть елочных украшений фабрика поставляла стране-агрессору. Однако Гукас подчеркнул, что партия шаров, посвященная "Армии России", прошла мимо его внимания. Чиновник утверждает, что игрушки ликвидировали, а в будущем все заказы будут проходить "цензурный и этический" контроль.

На фабрику приехали ветераны АТО. Они просили у руководства предприятия показать утилизированные игрушки с надписью "Армия России" и подписанные с государством-агрессором контракты.

Владелец фабрики заметил, что законодательство Украины не запрещает подписывать контакты с Россией. Мужчина также заявил, что "это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, более миллиона в бюджет".

Завершилось все тем, что на фабрику прибыли полицейские и сотрудники СБУ.