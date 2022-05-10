В Киеве и области до конца года повысят стоимость проезда в общественном транспорте

До конца текущего года стоимость проезда в общественном транспорте Киева и области подорожает в пределах 15-18%, это около одной-двух гривен.
Об этом сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации.
Глава области Василий Володин на встрече с перевозчиками, которые обслуживают подавляющее большинство маршрутов региона, обсудил снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте.
"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 года из-за локдауна... К сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысила тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", - отметил Володин.
Он добавил, что тарифы на некоторых маршрутках, например, в Бучанском и Васильковском направлениях, поднялись более, чем на 20%.
Стороны договорились, что повышение цен на проезд до конца года может составлять 15-18%, то есть одну-две гривны.
На тех маршрутах, где в текущем году тарифы уже повышались, цены должны быть пересмотрены. Это должно произойти не позже 9 августа.
Всего в Киевской области работает 69 компаний-перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 511 внутриобластных маршрутах.
Глава области Василий Володин на встрече с перевозчиками, которые обслуживают подавляющее большинство маршрутов региона, обсудил снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте.
"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 года из-за локдауна... К сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысила тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", - отметил Володин.
Он добавил, что тарифы на некоторых маршрутках, например, в Бучанском и Васильковском направлениях, поднялись более, чем на 20%.
Стороны договорились, что повышение цен на проезд до конца года может составлять 15-18%, то есть одну-две гривны.
На тех маршрутах, где в текущем году тарифы уже повышались, цены должны быть пересмотрены. Это должно произойти не позже 9 августа.
Всего в Киевской области работает 69 компаний-перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 511 внутриобластных маршрутах.
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