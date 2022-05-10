В Киеве и области до конца года повысят стоимость проезда в общественном транспорте

19:01 06 августа Киев, Украина

До конца текущего года стоимость проезда в общественном транспорте Киева и области подорожает в пределах 15-18%, это около одной-двух гривен.

Об этом сообщается на сайте Киевской облгосадминистрации.



Глава области Василий Володин на встрече с перевозчиками, которые обслуживают подавляющее большинство маршрутов региона, обсудил снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте.



"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 года из-за локдауна... К сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысила тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", - отметил Володин.



Он добавил, что тарифы на некоторых маршрутках, например, в Бучанском и Васильковском направлениях, поднялись более, чем на 20%.



Стороны договорились, что повышение цен на проезд до конца года может составлять 15-18%, то есть одну-две гривны.



На тех маршрутах, где в текущем году тарифы уже повышались, цены должны быть пересмотрены. Это должно произойти не позже 9 августа.



Всего в Киевской области работает 69 компаний-перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров на 511 внутриобластных маршрутах.