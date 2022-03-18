В Киеве и двух областях были зафиксированы "карусели" избирателей

Несмотря на профилактические предупреждения, в ходе выборов всплывают факты нарушения процедуры голосования. Стало известно, что в Киеве и Днепропетровской области имели место так называемые "карусели" избирателей. О выявленных фактах нарушений рассказал во время брифинга в воскресенье, 25 октября, глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, задержаны два автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев.
Напомним, что ранее на Одессчине задержали подозреваемого в подкупе избирателей. Мужчина предлагал за голос по 400 гривен. В полиции говорят, что злоумышленник оказался "гражданином соседнего государства".
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