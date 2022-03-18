В Киеве и двух областях были зафиксированы "карусели" избирателей

12:42 25 октября Киев, Украина

Несмотря на профилактические предупреждения, в ходе выборов всплывают факты нарушения процедуры голосования. Стало известно, что в Киеве и Днепропетровской области имели место так называемые "карусели" избирателей. О выявленных фактах нарушений рассказал во время брифинга в воскресенье, 25 октября, глава Нацполиции Игорь Клименко.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят по регионам людей, это так называемые "карусели". Такие случаи есть и в Днепропетровской области, и в Киеве", - сказал он.

По его словам, задержаны два автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев.

Напомним, что ранее на Одессчине задержали подозреваемого в подкупе избирателей. Мужчина предлагал за голос по 400 гривен. В полиции говорят, что злоумышленник оказался "гражданином соседнего государства".