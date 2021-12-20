В Киеве будут судить педофила, подозреваемого в развращении 9 детей

09:26 09 Июль Киев, Украина





Позже появилась переписка педофила с жертвой. Сначала это были обычные разговоры, однако после того, как преступник почувствовал доверие со стороны ребенка, он начал общаться на сексуальные темы, отправляя порнографические изображения.



Во время



Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Кроме того, он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов. В ноябре прошлого года сотрудники полиции разоблачили 41-летнего киевлянина , который развращал 10-летнюю девочку. Была совершена попытка изнасилования несовершеннолетней девочки в заброшенном здании. К счастью, она смогла вырваться и убежать. Оказалось, что жертва пришла в это здание по приглашению своего «друга», которым оказался 41-летний педофил.Позже появилась переписка педофила с жертвой. Сначала это были обычные разговоры, однако после того, как преступник почувствовал доверие со стороны ребенка, он начал общаться на сексуальные темы, отправляя порнографические изображения.Во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в возрасте от 9 до 16 лет, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Кроме того, он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов.

Злоумышленник также распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.



Фигуранту инкриминируют совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд города Киева. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.