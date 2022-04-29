В Киеве будут брать деньги за парковку автомобилей во дворе жилых домов

Если придомовая территория двора, в котором вы проживаете, принадлежит городу, то скоро за парковку на ней придется платить от 25 до 35 гривен за час.
Об этом сообщает Dtp.kiev.ua со ссылкой на начальника Инспекции по парковке КГГА Дмитрия Рахматуллина.
По его словам, платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.
"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более, что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.
Отмечается, что бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные.
В будни парковка в центре города обойдется в 35 грн/час, парковка в прицентровой зоне - в 25 грн/час, а стоимость парковки в спальных районах составит 5 грн/час.
Как сообщает Апостроф, информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик.
По его словам, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что "скорые" и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.
Как отметил Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.
"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.
По его словам, платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.
"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более, что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.
Отмечается, что бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные.
В будни парковка в центре города обойдется в 35 грн/час, парковка в прицентровой зоне - в 25 грн/час, а стоимость парковки в спальных районах составит 5 грн/час.
Как сообщает Апостроф, информацию о планах ввести в Киеве платные парковки возле домов подтвердил советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик.
По его словам, власти обосновали такое решение нехваткой парковочных мест, а также тем, что "скорые" и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.
Как отметил Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.
"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.
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