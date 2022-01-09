В Киевавтодоре рассказали, где в столице ограничат движение транспорта. Карта

В столице продолжается плановый ремонт Крещатика, в связи с этим движение транспорта ограничено до 17:00 28 апреля.
Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".
"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время ремонта движение транспорта частично будет ограничено.
В КГГА обратили внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.
"На Крещатике продолжается текущий ремонт. Работы проводят по всей длине улицы. Основные работы планируют заканчивать до вечернего часа пик", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время ремонта движение транспорта частично будет ограничено.
В КГГА обратили внимание, что узнавать первыми об ограничении движения и ремонты столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии