В канун Пасхи отдали приказ окончательно сравнять Мариуполь и Донбасс с землей

23:36 18 апреля Киев, Украина

54 день войны

Российские войска начали «битву за Донбасс», к которой давно готовились – Владимир Зеленский

"Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо", - сказал он.



Также поблагодарил города Донбасса, которые продолжают сопротивляться. И отметил, что на юге и востоке РФ атакует более продуманно, чем раньше.



Отдельно Зеленский остановился на сегодняшних ракетных ударах по Украине. Сказал, что скоро из-за санкций Россия не сможет производить боеприпасы, что приведет к "ракетной самодемилитаризации" РФ.