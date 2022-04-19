В канун Пасхи отдали приказ окончательно сравнять Мариуполь и Донбасс с землей

54 день войны
Российские войска начали «битву за Донбасс», к которой давно готовились – Владимир Зеленский
"Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо", - сказал он.
Также поблагодарил города Донбасса, которые продолжают сопротивляться. И отметил, что на юге и востоке РФ атакует более продуманно, чем раньше.
Отдельно Зеленский остановился на сегодняшних ракетных ударах по Украине. Сказал, что скоро из-за санкций Россия не сможет производить боеприпасы, что приведет к "ракетной самодемилитаризации" РФ.
Также поблагодарил города Донбасса, которые продолжают сопротивляться. И отметил, что на юге и востоке РФ атакует более продуманно, чем раньше.
Отдельно Зеленский остановился на сегодняшних ракетных ударах по Украине. Сказал, что скоро из-за санкций Россия не сможет производить боеприпасы, что приведет к "ракетной самодемилитаризации" РФ.
Ранее утром по словам секретаря СНБО Данилова "цель России – еще до Пасхи полностью захватить Донецкую и Луганскую области и "сделать подарок своему фюреру".
"Вряд ли им удастся", – добавил Данилов
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии