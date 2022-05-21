В Кабуле остаётся заблокированной группа украинских военных

11:43 17 августа Киев, Украина

Как стало известно, на одной из бывших военных баз США оказались заблокированными 12 украинских военных. А вчера стало известно, что из Афганистана в Украину хотят вернуться еще более 70 граждан.

В МИД Украины знают о заблокированных украинцах, дипломатам отправили письма с их списком и копии паспортов. Украинцам удается выходить на связь. Дипломаты ищут возможность эвакуировать наших граждан.

Так, сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, сообщила, что после ухода американцев там остаются украинцы, грузины, румыны и болгары - всего более 40 человек.

По ее словам, на базу уже приходили боевики движения "Талибан", они вели себя учтиво, но забрали все оружие, предупредив, что может быть "и по-другому". Украинцы, отметила женщина, не выходят с базы, так как в городе "царит анархия".

Один из украинцев рассказал, что на базе находится около 400 человек и оружия они не сдали. Кроме граждан Украины, Румынии, Болгарии и Грузии, есть также британцы и индийцы. Собеседник издания подтвердил, что талибы не проявляют агрессии, однако выставили свою охрану у базы.

"Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом - большой вопрос", - сказал собеседник издания.

По его словам, проблему для эвакуации представляет безопасность проезда от базы до аэропорта, а также отсутствие самолета.

Ранее украинский самолет забрал из Афганистана граждан пяти стран, среди которых было восемь украинцев.