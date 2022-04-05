В Кабмине занялись разработкой санкций против Беларуси

Санкции Украины против Беларуси будут базироваться на ограничительных мерах, которые ввел ЕС в отношении Беларуси еще в октябре и ноябре прошлого года и будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.
Соответствующий проект распоряжения правительства опубликовало издание РБК-Украина в среду, 7 июля.
Украина готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.
Санкции вводят из-за нарушений прав человека в Беларуси, репрессий и насильственного подавления мирных протестов, а также применения пыток и незаконных задержаний, в том числе, граждан Украины. Санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины, добавили в Кабмине.
Сегодня на заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Беларуси. Однако конкретного санкционного списка пока нет.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной. В Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.
Также сообщалось, что семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси. Речь идет о четвертом пакете ограничительных мер, принятом в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.
Украина готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.
Санкции вводят из-за нарушений прав человека в Беларуси, репрессий и насильственного подавления мирных протестов, а также применения пыток и незаконных задержаний, в том числе, граждан Украины. Санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины, добавили в Кабмине.
Сегодня на заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Беларуси. Однако конкретного санкционного списка пока нет.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко полностью перекрыл границу с Украиной. В Беларуси якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, отметил Александр Лукашенко.
Также сообщалось, что семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси. Речь идет о четвертом пакете ограничительных мер, принятом в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.
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