В Кабмине приняли концепцию госпрограммы по обеспечению жильем защитников Украины

13:16 09 Июнь Киев, Украина

Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил проект концепции государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на период до 2025 года.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 9 июня.



Целью программы является улучшение жилищного обеспечения защитников Украины и членов их семей с обоснованием потребности и возможностей территориальных громад, регионов и государства. Программа предусматривает реализацию с 2021 по 2025 год.



Ожидается, что в результате реализации программы усилится социальная адаптация защитников Украины и членов их семей в территориальных громадах, более 5 тыс. защитников Украины и членов их семей получат собственное жилье, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Также будет введена эффективная система обеспечения жильем защитников Украины с учетом возможности их трудоустройства и потребностей регионов в трудовых ресурсах.