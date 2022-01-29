В июле украинцы смогут получить COVID-сертификат

09:18 12 Май Киев, Украина

Уже с середины лета можно будет получить украинский COVID-сертификат, который даст возможность его владельцам путешествовать по миру.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Специалисты и команда Минздрава вместе со специалистами Минцифры разработали соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать такие сертификаты в онлайн-режиме", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что сертификаты будут содержать всю необходимую информацию о вакцинации, в том числе и ту, которую прогнозируемо будет требовать ЕС и ВОЗ. По его словам, речь идет о прогнозируемых данных, потому что на сегодняшний день еще нет окончательного перечня информации, которая должна содержаться в этих документах, то есть ЕС еще не определился с этим.



При этом министр добавил, что Минздрав проводит консультации с европейскими коллегами, и "мы знаем, какая потенциальная информация может содержаться там".



"Украина будет иметь такие сертификаты, которые позволят украинцам путешествовать без каких-либо ограничений", - заверил Степанов.



Он добавил, что начать выдачу гражданам ковидных сертификатов планируют до 1 июля 2021 года.