В ходе совместных учений отрабатывалась оборона с морского направления

Несмотря на отвод российских войск от сухопутных границ Украины, на побережье ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, недавно прошли боевые учения по усилению обороны с морского направления, в которых приняли участие подразделения Военно-морских сил ВСУ совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами.
Готовность подразделений проверяли командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа и начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Мул.
Мероприятие проходило с привлечением корабельного состава, береговой артиллерии, морской пехоты, авиации и подразделений погранслужбы.
Напомним, у Крыма в Херсонской области проходят учения ПВО. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов во время тактико-специальных учений действуют в условиях максимально приближенных к боевым.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии