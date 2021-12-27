В ходе совместных учений отрабатывалась оборона с морского направления

12:09 25 Апрель Киев, Украина

Несмотря на отвод российских войск от сухопутных границ Украины, на побережье ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, недавно прошли боевые учения по усилению обороны с морского направления, в которых приняли участие подразделения Военно-морских сил ВСУ совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами.

"Мероприятие проходило с целью углубления взаимодействия между ведомствами и видами войск", - говорится в сообщении.

Готовность подразделений проверяли командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа и начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Мул.

"С целью реагирования на возможные угрозы со стороны противника мы должны действовать бок о бок с нашими побратимами, ведь дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей", - заявил Алексей Неижпапа.

Мероприятие проходило с привлечением корабельного состава, береговой артиллерии, морской пехоты, авиации и подразделений погранслужбы.

Напомним, у Крыма в Херсонской области проходят учения ПВО. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов во время тактико-специальных учений действуют в условиях максимально приближенных к боевым.