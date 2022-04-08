В Херсонской области заработал крупнейший полигон ВСУ «Ягорлык»

07:12 09 июля Киев, Украина

Создание полигона "Ягорлык" на Херсонщине началось в 2018 году и уже сегодня самый большой полигон Вооруженных сил Украины начал полноценную работу.





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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ Генштабе рассказали, что в 2014 году из-за оккупации Крыма Вооруженные Силы потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда".

После этого потребовался новый полигон, где зенитные ракетные войска могли бы тренироваться в ведении противовоздушного боя, проводить пуски зенитных управляемых ракет, испытывать перспективное оружие большой дальности, такое как противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивная система залпового огня "Ольха".

Полноценное функционирование полигона "Ягорлык" предусматривает, что на нем развернуты системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки, построенные помещения для работы и размещения персонала.



Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га.

На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.