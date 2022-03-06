В Харькове на улице взорвали гранату, пострадали три человека
01:03 09 Июнь Киев, Украина
В Харькове на улице Гольдберговской произошла потасовка, вследствие которой мужчина достал гранату и бросил на землю.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“Примерно в 21:50 в отдел полиции №1 Харьковского райуправления милиции №1 поступило сообщение о том, что за гипермаркетом “Таврия В” произошел взрыв гранаты, есть пострадавшие. Когда приехала следственно-оперативная группа, на месте обнаружили след от взрыва гранаты и потерпевших, находившихся в стороне. Прохожие задержали злоумышленника. В итоге три человека оказались в больнице с осколочными ранениями.”, – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, причиной конфликта стали “неприязненные отношения”. Один из участников конфликта в качестве аргумента применил гранату.
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У "метателя" гранаты проблем с законом ранее не было. Был ли злоумышленник трезв, покажет экспертиза. Других взрывчатых веществ у него с собой не было.
В полиции также уточнили, что пострадавшие доставлены в больницу, состояние самого младшего (16-летнего юноши) оценивается как средней тяжести.
"У пострадавшего 2005 г.р. - проникающее ранение грудной клетки, состояние средней тяжести, у двух других (1988 и 2002 г.р) - удовлетворительное", - сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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