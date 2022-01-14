В Госпогранслужбе заявили о готовности предоставлять украинцам COVID-паспорта

Если появится необходимость, Государственная пограничная служба Украины имеет все необходимые ресурсы для внедрения в стране COVID-паспортов.

"Если будут приняты соответствующие решения, то Государственная пограничная служба готова к этому. Такие документы вообще надо больше воспринимать как создание коллективного иммунитета против коронавируса, которые могут способствовать безопасным путешествиям людей", - отметил он.