В Госпогранслужбе уверены, что справятся с нагрузкой из-за ситуации с авиасообщением с Беларусью

В Госпогранслужбе уверены, что закрытие авиасообщения с Беларусью не повлияет на приграничную инфраструктуру, а автомобильные пункты пропуска справятся с нагрузкой.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 26 мая.
Прежде в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Львов с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю, пояснил Дейнеко.
"Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу", - добавил Дейнеко.
По его словам, за 2020 год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.
Прежде в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Львов с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю, пояснил Дейнеко.
"Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу", - добавил Дейнеко.
По его словам, за 2020 год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.
Глава ГПСУ также заявил об усиленной охране границ Украины с Беларусью и Россией, так как оттуда опасность может прийти в любой момент.
"У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины", - подчеркнул Дейнеко.
Напомним, что ранее Украина закрыла небо с Беларусью. Украинские власти прекратили авиасообщение с соседней страной, но можно воспользоваться сухопутной границей.
"У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины", - подчеркнул Дейнеко.
Напомним, что ранее Украина закрыла небо с Беларусью. Украинские власти прекратили авиасообщение с соседней страной, но можно воспользоваться сухопутной границей.
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