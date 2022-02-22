В Госпогранслужбе уверены, что справятся с нагрузкой из-за ситуации с авиасообщением с Беларусью

16:03 26 Май Киев, Украина

В Госпогранслужбе уверены, что закрытие авиасообщения с Беларусью не повлияет на приграничную инфраструктуру, а автомобильные пункты пропуска справятся с нагрузкой.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 26 мая.



Прежде в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Львов с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю, пояснил Дейнеко.



"Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу", - добавил Дейнеко.



По его словам, за 2020 год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.

"Поэтому автомобильные пункты пропуска справятся с прогнозируемой нагрузкой, которая может вырасти из-за закрытия авиационного сообщения", - отметил Дейнеко.